Incentiva Gobernadora Pavlovich a deportistas sonorenses

Para incentivar a deportistas de alto rendimiento que colocaron el nombre de Sonora a nivel mundial en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro, 2016, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó apoyo económico a siete atletas sonorenses.

“Estoy muy contenta de entregarles a nombre del Gobierno del Estado y de los sonorenses este apoyo porque se lo merecen, han puesto el nombre de Sonora en alto, hicimos un gran esfuerzo por eso fue hasta últimas fechas para saber si íbamos a contar con el estímulo que ellos requieren”, expresó.

Señaló que los jóvenes atletas son un ejemplo para su generación y las que vienen de lo que se puede lograr, razón por la cual como Gobernadora y madre de familia trabajará en el fomento al deporte.

“El deporte significa salud, disciplina, esfuerzo, tenacidad y sobre todo algo que es tan importante en estos tiempos, el que estén en algún deporte, muy difícilmente puede caer en el mundo de las drogas”, añadió.

Gran estímulo

Recibieron cheque por 250 mil pesos los medallistas paralímpicos: Rebeca Valenzuela Álvarez, bronce en lanzamiento de bala y Luis Alberto Zepeda Félix, plata en lanzamiento de jabalina.

Obtuvieron estímulo económico de 100 mil pesos por su participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Jainero, 2016, de la disciplina de halterofilia: Patricia Domínguez Lara y Eva Gurrola Ortiz, de tiro con arco Alejandra Valencia Trujillo, de atletismo Leticia Ochoa y de salto de altura Édgar Rivera Morales.

Genaro Enríquez Rascón, Director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), resaltó el trabajo de la Gobernadora y su convicción por apoyar a los atletas a pesar de la situación financiera que aún se vive en Sonora.

“Es un gran estímulo, la Gobernadora dispuso que se le diera a quienes nos representaron con dignidad en los juegos olímpicos y paralímpicos, un estímulo muy merecido por los atletas”, dijo.

Además de recibir cheque simbólico, los atletas convivieron con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien los recibió en su domicilio para hacer la entrega; ahí aprovecharon la oportunidad para agradecerle su apoyo hacia el deporte.

“Estoy muy agradecida con la Gobernadora, desde que entró se han notado las ganas de cambio que se tienen, el apoyo que da al deporte y en sí, no puedo decir algo más que sea muchas gracias por el reconocimiento que nos da, porque esto lo ven los niños que vienen detrás de nosotros y eso los motiva”, manifestó Alejandra Valencia Trujillo, arquera.

Opinan deportistas

“Es ver consumado el esfuerzo, reconocer los lugares que se obtuvieron aunque no fueran medalla, es muy grato”, Rebeca Valenzuela Álvarez, tercer lugar en lanzamiento de bala.

“Me siento feliz por haber recibido esto, estoy muy agradecida con ella por el apoyo y reconocimiento que nos da”, Alejandra Valencia Trujillo, cuarto lugar en tiro con arco.

“Es un estímulo por el esfuerzo que hicimos y motivando a los niños que están empezando, a la Gobernadora le agradezco desde que era senadora, si no hubiera sido por su apoyo no hubiera llegado a los juegos olímpicos porque nos puso un gimnasio para entrenar en 2013”, Mónica Patricia Domínguez Lara, octavo lugar en halterofilia.

“Es muy emocionante, no lo esperábamos, esto nos motiva a seguir echándole más ganas para el año que viene, muchísimas gracias por esto, esto nos motiva a entrenar más, mayor compromiso, es la primera vez y nos llegó de sorpresa”, Eva Alicia Gurrola Ortiz, quinto lugar en halterofilia.

