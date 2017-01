Pide Tránsito Municipal mayor prevención al conducir

Hermosillo, Sonora, 3 de enero de 2017.- El 2016 cerró con 50 víctimas en accidentes de tránsito, por lo que durante este 2017 el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal implementará diversas acciones preventivas encaminadas a reducir significativamente estas indeseables situaciones.

Janneth Elena Pérez Morales, Directora del Departamento de Tránsito de Hermosillo, pidió a los conductores y peatones poner mayor atención y prevención al momento de transitar por las calles de la ciudad y zona rural.

Entre las acciones que se realizarán será la de fomentar la cultura vial en nuestra sociedad, informando sobre las normas establecidas y vigentes en la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora y el Reglamento de Tránsito de Hermosillo.

Se pondrá mayor atención y prevención en las calles con los Filtros Integrales para la Conducción Responsable, que han ayudado a evitar que personas en estado inconveniente manejen un vehículo.

También se pondrá mayor énfasis en hacer que los conductores respeten los límites de velocidad, así como evitar que utilicen distractores al volante como lo es el celular u otros dispositivos electrónicos.

Los agentes de Tránsito mantendrán la vigilancia de que se respeten las banquetas y no se estacionen en zonas azules sin contar con placas o tarjetón especial.

A los peatones se les apercibirá y fomentará el cruce de calles por los lugares destinados a esta acción como lo son las esquinas y pasos peatonales o puentes.

Casi 30 accidentes viales

Durante la semana comprendida entre el 26 de diciembre y el primero de enero el Departamento de Tránsito atendió un total de 27 accidentes viales, de los cuales 17 fueron choques entre vehículos, seis choques con objeto fijo, tres atropellamientos y una caída de pasajero.

En estos accidentes resultaron lesionadas 14 personas, mientras que una persona perdió la vida al participar en un choque en la carretera a la Mina Nico el pasado sábado 31 de diciembre. Un conductor participante de accidente fue puesto a disposición del Ministerio Público por encontrarse en estado de ebriedad.

En esa misma semana se detectaron a 147 conductores manejando bajo los efectos del alcohol o alguna droga, 99 de ellos fueron detectados en los Filtros Integrales para la Conducción Responsable que operaron durante el fin de año, mientras que 48 fueron sorprendidos en los recorridos diarios de las unidades patrulla.

Se elaboraron 5 mil 358 infracciones a la Ley de Tránsito, de las cuales 344 fueron por no respetar el límite de velocidad, 178 por utilizar dispositivos electrónicos como el celular mientras se conduce, 379 por no llevar puesto el cinturón de seguridad, 38 por estacionarse en zona azul sin tarjetón o placa, 426 por estacionarse sobre las banquetas y 356 por no llevar placas de circulación.

Comparta su opinión.