Supervisa Maloro Acosta red de alcantarillado sanitario en colonia Altares

Hermosillo, Sonora; enero 3 de 2017.- El Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, supervisó la obra de ampliación de la red de alcantarillado sanitario y de descargas domiciliarias en la colonia Altares, en la que se invierten 8 millones 183.29 pesos para beneficiar a 3 mil habitantes.

Maloro Acosta dijo que es algo histórico el número de beneficiados con la introducción del drenaje, que servirá para que no batallen con tantas enfermedades a causa de no contar con la red, sobre todo en verano que es cuando se acentúan los problemas.

“Estamos aquí porque nos comprometimos con ustedes y quiero decirles que vamos a seguir con el trabajo en todas las colonias de Hermosillo, pero sobre todo en las que más lo necesitan para dejar atrás el rezago y esos tiempos en que se sentían olvidados”, manifestó.

Miguel Ángel Córdova Flores, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), expuso que la obra se realizará con recursos federales provenientes del Ramo 33.

“La obra se llevará a cabo en más de 10 calles que comprenden 3 mil 315 metros lineales de tubería PVC de 8 pulgadas, 4 mil 563 metros cúbicos de excavaciones con zanjas complicadas porque es roca, 480 descargas domiciliarias y 46 pozos de visita”, precisó.

Vecinas de la colonia agradecieron a Maloro Acosta por responder a sus necesidades y emprender acciones que ayudarán a disminuir el foco de infección que representa el tener las calles llenas de agua por no contar con el drenaje, además de eliminar la presencia constante de zancudos transmisores de enfermedades.

