No se incrementará tarifa de transporte público: Gobernadora Pavlovich

Hermosillo, Sonora, enero 05 del 2017.- Porque el ciudadano no puede asumir más cargas en sus bolsillos, no habrá aumento de tarifa de transporte público por lo menos en los próximos tres meses, aseguró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

El Gobierno del Estado, dijo, asumirá el costo del incremento en el combustible por lo menos durante los tres primeros meses de este año, y será en reunión con los concesionarios donde se planteará la estrategia para que los usuarios no se pagando más.

“Lo hacemos porque estamos reduciendo nómina, porque estamos haciendo ahorro en gasto corriente, para poder hacer este gran esfuerzo de poder seguir subsidiando y de que no sea otro problema más el que vivan los ciudadanos en Sonora”, señaló.

La Gobernadora Claudia Pavlovich dijo entender la postura de los concesionarios, luego del incremento del diésel, por lo que aseguró se reunirán con ellos para dialogar sobre el tema.

“Entonces que quede clarísimo, que no va a haber aumento, por lo menos en los tres primeros meses del año, por lo menos, aunque sé que es una decisión muy complicada porque sé que para nosotros va a ser un costo muy grande, porque sé que la gasolina aumentó y sé que a ellos les aumenta mucho el costo a los concesionarios, pero en este tema tendremos que entrarle el Gobierno al quite”, aseguró.

Sobre el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, la Gobernadora Pavlovich reiteró su inconformidad, pues, dijo, no es el momento, ni la forma para que los ciudadanos asuman otro golpe a su bolsillo.

Agregó que el próximo lunes, en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentará su inconformidad sobre el tema, y buscará se explique porqué la decisión sin informar a la ciudadanía y hacerlo en un momento tan difícil para los mexicanos.

La Gobernadora Pavlovich dijo comprender la inconformidad de los sonorenses y estar de su lado, por lo que pide que las manifestaciones por el tema se hagan de manera pacífica, como se han realizado, sin afectar a terceros y sin disturbios.

“Yo estoy de acuerdo en que se manifiesten, todos tenemos derecho en manifestar nuestra inconformidad, como yo lo hago, pero sí les pido que lo hagamos de forma pacífica y sin afectar a terceros, porque no es de esa manera como se van a lograr las cosas, necesitamos estabilidad social, necesitamos gobernabilidad y de manera pacífica se pueden lograr muchas cosas”, aseguró.

