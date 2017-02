Arriba a puerto de Guaymas crucero turístico Azamara Quest

Guaymas, Sonora, febrero 15 de 2017.- Con la llegada del crucero internacional Azamara Quest al puerto de Guaymas, Sonora se convierte en un punto atractivo para los turistas, ya que tienen diferentes opciones de entretenimiento al bajar de la embarcación, lo que representa también una importante derrama económica para el municipio, señaló Héctor Platt Mazón.

El encargado de despacho de la Comisión de Fomento al Turismo explicó que por instrucciones de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se busca mejorar la conectividad aérea, marítima, y carretera de la entidad, para que existan condiciones para la llegada de más empresas y visitantes de distintos destinos nacionales y de otros países.

“La instrucción de la Gobernadora es darle un puntual seguimiento a este tipo de conectividad, y atraer no solamente a este crucero nuevamente, sino nuevas navieras y poder hacer ese cabildeo, es una prioridad de bastante importancia para la Gobernadora”, comentó.

Quienes tomaron el crucero que partió de la ciudad de San Diego, California, tuvieron a su disposición la opción de contratar recorridos una vez que llegaron a Guaymas, los cuales incluían paseos por la ciudad así como diferentes puntos en San Carlos, lo cual representa un importante derrama económica según explicó el encargado de despacho de COFETUR, Héctor Platt Mazón.

“Se calcula una derrama económica de entre 45 y 55 dólares de persona que se baja del barco, y estás hablando de casi 690 cruceristas y alrededor de 400 tripulantes, entonces dependiendo del número de personas que se bajen es más o menos como se calcula la derrama económica”, explicó.

Además del Azamara Quest se espera que en mayo del presente año arribe otra embarcación, por lo cual continuará la preparación en coordinación con autoridades municipales para ofrecer el mejor servicio y atención a los turistas nacionales e internacionales.

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Guaymas, Lorenzo de Cima Dworak; el director general de Administración Portuaria Integral de Guaymas, Edmundo Chávez Méndez; y Benjamín Suárez en representación de Administración Portuaria Integral de Sonora.

Testimonios de turistas

“Amo San Carlos, no regresaba desde hace 10 años, no había mucha población en aquel entonces, pero amo el lugar porque no es ruidoso, es placentero y sus playas”

Víctor Nevarez

San Bernardino,California

“Este puerto de México, como otros que hemos visitado, es maravilloso, principalmente porque las personas son muy simpáticas”

Judy Rodes

Florida



