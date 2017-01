Advierte Gobernadora Pavlovich que no se permitirán actos vandálicos

Hermosillo, Sonora, enero 06 de 2017.- Luego de los intentos de saqueo a tiendas comerciales en Hermosillo la noche del jueves, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, advirtió que no se permitirán actos vandálicos.

En entrevista luego de acompañar a elementos de corporaciones policiacas por el Día del Policía, la Gobernadora Pavlovich fue enfática en señalar que su gobierno está trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad tanto para los dueños de tiendas departamentales y los comercios como de la ciudadanía en general.

Destacó que Sonora es hasta el momento una entidad que ha hecho frente a través de su policía a intentos de saqueos por personas que dijo nada tienen que ver con el rechazo al incremento de las gasolinas.

“Me parece que lo de ayer no fueron precisamente los que estaban enojados contra el gasolinazo sino otro tipo de personas que estaban buscando de alguna manera desestabilizar”, apuntó la Gobernadora Pavlovich.

Reprochó que en este momento de coyuntura que vive el país se realicen actos de rapiña como ya sucede en otras entidades del país y en Sonora no se va a permitir que paguen platos rotos quienes no tienen nada que ver en el incremento de las gasolinas.

Insistió en su rechazo al incremento en el precio de las gasolinas y las formas en que se dio sin ofrecer información clara y transparente a los mexicanos del impacto que esta medida podría provocar en la economía de las familias.

“Quienes operaron todo esto, no avisar ni decir como venían las cosas tan abruptamente eso es lo que a la gente le molesta muchísimo”, señaló.

En ese sentido, el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales informó que salvo el evento del jueves por la noche en una zona muy ubicada de Hermosillo, en el resto del estado no se tienen reportes de hechos similares.

“Se le está dando seguimiento a todo esto y estaremos muy atentos”, reveló.

Finalmente dio a conocer que este mismo viernes se estará elaborando un plan operativo en coordinación con diferentes corporaciones policiacas de todos los niveles para cuidar la seguridad de todas las personas así como garantizar la operatividad de centros comerciales.

