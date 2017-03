Al ritmo de Yeyé: Tercera llamada tercera… El teatro llegó al rock

Por Froylan Acevedo

Cuando escuché por primera vez a Kiss fue a la edad de 6 años; me parecía increíble su sonido, no sabía si era música disco típica de la época o una nueva forma de hacer rock; me gustaba la voz profunda de Gene Simmons en Charisma y el ritmo tan pegajoso de I Was Made For Loving You. Quería saber quiénes eran esos tipos que la radio tocaba una y otra vez en una de las estaciones más populares de la Ciudad de México, llamada la Pantera, una de las pocas que tocaban rock en inglés en 1980.

Llegó a mis manos el álbum en donde aparecen los cuatro rostros de los integrantes de Kiss en un fondo negro; me parecía tan místico. Era el álbum Dinasty, grabado en 1979, que -por cierto- trae un cover de la canción 2000 Man, escrita por Mick Jagger y Keith Richards del álbum Their Satanic Majesties Request y creo que ésta es más famosa que la original.

Pero no solo ellos habían recurrido al maquillaje y a la parafernalia llevando al rock a niveles de comercialización nunca antes vistos, con cientos de artículos que iban desde playeras, botas con alta plataforma, muñecos articulados, cartas de naipes, hasta ataúdes y pinballs. Kiss era el heredero de varios grupos de rock que habían cruzado la línea donde se une la expresión pura del rock con la teatralidad de las presentaciones, para dar paso a una nueva etapa del rock dejando atrás la era cuando bastaba una guitarra, un bajo, batería y una voz que amalgamara la propuesta musical.

Los Beatles habían dado pequeños pasos al incorporar vestimenta conceptual a sus proyectos como el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band; el propio Elvis había ido más lejos con esos disfraces más glamurosos y daba clases magistrales de lo que debería ser un “show man” en el escenario, y Led Zeppelin incorporó fuegos artificiales en pequeña escala para darle un sentido más allá de sólo ser una expresión netamente acústica; entendieron que tenían que incorporar aspectos visuales para darle una nueva atmosfera a sus presentaciones.

En 1965, The Velvet Underground estaba experimentando con un nuevo estilo de rock; empezaban a hacer una referencia de un nuevo movimiento cultural neoyorquino, tanto que Andy Warhol se interesó en ellos y decidió ser su mánager; él mismo les consiguió su primer contrato a finales del 66. El diseñador de la portada del plátano es el mismo Andy. El álbum lleno de una temática de drogas, sexo, sadismo, masoquismos, sin duda temas tan controversiales para la época; con ello, dio origen a las portadas llenas de arte; ya no era solo grabar un disco sino la portada se volvía un concepto integral y provocador. Con las presentaciones de Velver Under Ground se le agregó un nuevo elemento al rock: proyectar sobre la banda imágenes mientras tocaban, una idea de Andy; esto nadie lo había hecho y rápidamente llamó la atención.

Al otro lado del Atlántico, Sid Barret tenía una idea para su naciente grupo, tocaban en pequeños lugares y decidió incorporar imágenes y cambios de luces sobre la banda eso le daba un nuevo contexto ya no era solo una presentación más. Pink Floyd más tarde lo llevaría a terrenos nunca antes vistos incorporando la icónica pantalla redonda, juegos de luces y muñecos inflames monumentales. De esta forma, ya no era sólo una presentación de rock era un viaje alucinante con brutales cargas de imágenes visuales perfectamente coordinadas con la música de Pink Floyd amalgamándose con un solo concepto arte visual – performance – música.

El rock estaba en plena mutación y quien estaba en esa misma línea era un joven inglés llamado David Bowie que ya tenía cuatro discos grabados antes de decidir cambiar de piel y salir al escenario bajo su alter ego Ziggy Stardust. Este personaje espacial vanguardista estilizado que representaba una especie de mesías del rock, que mostraba una cara futurista pero a la vez decadente. Bowie incorporo maquillaje y vestuario para darle forma a Ziggy, con ello llevo al rock a un nivel de sofisticación, eso lo coloco como un gran rock star, ya no era el típico rockero de jeans pegados, melena y torso desnudo al estilo Plant, ó vestido totalmente de piel como Judas Priet, sin duda Bowie había creado una nueva faceta del rock el llamado glam rock.

Esta nueva etapa de experimentación toco a otro genio de la música Peter Gabriel, quien junto a Genesis buscaba darle su propia personalidad, para transmitir sus ideas de forma visual. Gabriel usaba disfraces excéntricos. Un día salió al escenario con máscara de zorro usando vestido rojo, dejando a la audiencia tan sorprendido que sus propios compañeros no sabían si debían tocar o esperar a ver la reacción del público. Sin duda, esa noche había logrado su propósito llamó fuertemente la atención y sabían que algo nuevo estaba ocurriendo con la música de Génesis. Gabriel quería llevar el rock a un camino más teatral, las presentaciones de Génesis estaban cargadas de símbolos y metáforas, una etapa totalmente experimental de esta nueva forma de expresar el rock.

Años más tarde, Alice Cooper tomaría varios elementos teatrales sumados a una nueva mística de rock-teatro-horror, donde ese rockero hechicero lanzaba su magia negra al público idolatrando ese nuevo rock star que expresaba su música con escenas actuadas de decapitación y uso de sillas eléctricas, dejando a la audiencia sumergida en un mundo tan bizarro, dando un fuerte paso hacia la escenografía y actuación como carta de presentación antes que la idea musical.

La distorsión del arte visual del rock conceptual llegó con las siguientes generaciones, abusando de la teatralidad acercándose a lo grotesco y a veces convirtiendo al rock en una caricatura decadente, Twister Sister usando lencería y lápiz labial su imagen importaba más quedando en segundo plano la gran voz de Dee Snider, Spliknot, Marilyn Manson, Mudvayne, Misfits, Lordi y más, tomarían elementos que llevarían al rock en un sentido opuesto, anteponiendo el concepto visual antes que el musical, ofreciendo un producto estilizado lleno de imágenes burdas con poco contenido musical.

La industria musical se dio cuenta de lo poderoso que es la teatralidad en el escenario para trasmitir ideas y poder llegar más rápido a mercados masivos. Iron Maiden incorporo a su mascota Eddy como complemento de su concepto visual, esa momia gigante que los acompaña en cada concierto hasta llegar a Lady Gaga y Madona, que si eliminamos escenografía, coreografía, luces, efectos especiales, cambios de vestuario en cada canción, y más accesorios nos dejaría un desnudo, vacío y aburrido concierto carente de significado y propuesta musical.

El 18 de septiembre de 1983 fue la primera vez que Kiss aparece sin maquillaje y lo hace en MTV, abandona sus caracterizaciones y deciden presentarse tal como son, dejando la parafernalia y la imagen mítica del proyecto Kiss. Tal vez ese día fue el final de una era para el grupo, los años de gloria habían quedado atrás. En años posteriores no alcanzarían nunca más las ventas de aquellos años dorados. Entendiendo que la única forma de regresar al negocio seria maquillándose de nuevo y salir a escupir sangre y volar por el escenario, años después regresaron maquillados y con nuevos integrantes pero ya sin el éxito antes obtenido.

El romance entre la experimentación visual y el rock había llegado a su fin, esos días de búsqueda de mejores y nuevas formas de incorporar el resto de las artes como danza, teatro y cine al rock sin duda ya no existían tal como nació, una inocente forma de expresar visualmente el rock. Lou Reed en su viaje más caótico y profundo de Heroína jamás visualizo ni por un segundo que algún día su influencia que inspiro a grande músicos para dar vida a nuevas propuestas músico -visuales daría pie a tan diversas propuestas incluso a caricaturas y mofas del rock tipo Moderatto.

*Froylan Acevedo. Nacido chilango y errante por gusto. Estudió en la Unam Administración de Empresas y cuenta con un Posgrado en la Universidad de British Columbia Canada, desarrollándose en el área comercial de empresas de diversos giros. Actualmente apasionado por el sushi y la música.



Tu voz se escucha en:

Comentarios

comments