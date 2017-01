Anuncia Centro de Atención Canina y Felina jornadas de servicios de enero

Hermosillo, Son.; 5 de enero de 2017.- El Centro de Atención Canina y Felina de Hermosillo iniciará el año con un intenso programa de servicios gratuitos en colonias, así como una invitación permanente a los ciudadanos para que adopten perros y gatos abandonados, informó José Ariel Félix Ortiz.

El Director del CACF comentó que cuentan con 40 perros listos para incorporarse a una familia, y los interesados en adoptar que no puedan acudir al centro entre semana tienen la opción de hacerlo los sábados, en horario de 10:00 y las 14:00 horas, llevando una copia de identificación y dos kilogramos de croquetas.

Anunció que el próximo 10 de enero se realizará una Jornada Integral de Salud Animal en la colonia Mártires de Cananea, en el parque ubicado en la calle Miguel Negrete, entre Américo Vespucio y Solidaridad, con esterilizaciones, desparasitación externa, vacunación antirrábica y registro en el padrón de perros y gatos del municipio

Los mismos servicios estarán disponibles el próximo jueves 12 de enero en un domicilio particular de la calle Maltesa número 4, entre Royal y bulevar Los Naranjos, de la colonia Los Naranjos.

Para el 18 de enero se acudirá a la colonia La Cholla, en la casa número 57 de la Calle Vendra, entre Ónavas y Mirlos, en respuesta a una gestión ciudadana, y también en este caso habrá esterilizaciones quirúrgicas, aplicación de vacuna antirrábica e ivermectina y registro.

Adelantó que el 21 de este mes habrá una reunión en las instalaciones del Congreso del Estado con grupos de ciudadanos a favor de los animales, a la que asistirá por convocatoria del CACF Marvin Mackie, fundador de la organización internacional Spay México y creador de la técnica quirúrgica de mínima invasión Quick Spay, que se aplica en este centro y cada vez más clínicas e instituciones.

Acudirán también Craig Nielsen, Director General de Spay México y Joaquín Villaseñor, fundador de la organización Give Some Life (GSL) y todos compartirán en charlas y foros sus experiencias acerca de las formas en que gobierno y sociedad civil pueden aliarse en torno a objetivos en común relacionados con el bienestar de los animales, abundó.

“Ellos tienen como modelo lo que se está haciendo en Hermosillo y quieren decirles a las demás ciudades ¿qué están esperando?, que se reactiven en ese sentido”, externó.

Comparta su opinión.