Asentamientos israelíes no ayudan a la paz: Trump

Jerusalén, Israel 10 febrero 2017.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó al periódico israelí Israel Hayom que el desarrollo de los colonias israelíes no es bueno para la paz, en su primera toma de posición sobre esta cuestión desde que llegó a la Casa Blanca.

Así lo publica hoy el portal reforma.com, que hace referencia a lo que dijo Trump en una entrevista publicada en hebreo por el periódico gratuito israelí.

Ésta es la primera vez que el Presidente estadounidense se manifiesta sobre este asunto, después de que la Casa Blanca publicó el pasado viernes un comunicado en el que señalaba que la construcción de nuevos asentamientos no ayudan a conseguir la paz.

Además, en la nota, emitida tras el anuncio de edificación de otras 3 mil viviendas en asentamientos de Cisjordania ocupada -más de 6 mil se han aprobado en el mes de enero en territorio cisjordano y Jerusalén este-, la Casa Blanca aclaró que todavía no tiene una posición sobre este asunto.

Los nacionalistas israelíes han visto la llegada del Presidente republicano como una puerta abierta para sus propósitos colonizadores del territorio palestino, aunque estas nuevas declaraciones han contenido ese entusiasmo inicial.

Al momento, la ultraderecha política de la coalición gubernamental presiona a Netanyahu para que deseche la solución de dos estados en el encuentro que mantendrá con Trump, posición que definirán el próximo domingo en el Consejo de Ministros, publica Reforma.com.

El presidente Trump incluso ha revelado que está pensando seriamente en la posibilidad de trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén.

El mandatario estadounidense se pronunció sobre esta polémica medida, anunciada en campaña, días antes de que mantenga el primer encuentro con el Primer Ministro Israel, Benjamín Netanyahu, el próximo miércoles 15 de febrero en Washington.



