Dengue a la baja en Sonora

Hermosillo, Sonora, 19 de enero de 2017.- Un claro descenso en los casos de dengue se ha presentado en el Estado de Sonora, pues a la fecha no se ha confirmado ningún nuevo caso, aunque no por ello se debe bajar la guardia, asevera la Secretaría de Salud, pues el mosco

continua presente y se recomienda seguir tomando precauciones.

En la semana epidemiológica No. 2 que abarca de 8 al 14 de enero, no se confirmó ningún caso nuevo de dengue, por lo que la entidad se mantiene sin casos del padecimiento; en la misma semana de 2016, se confirmaron 10 casos (7 de dengue no grave DNG y 3 de dengue con manifestación de alarma, DCMA), y había 22 casos acumulados que se distribuían en los municipios de Hermosillo (6), Guaymas (6), Huatabampo (4), Navojoa (2), y con 1 cada uno los municipios de Álamos, Cajeme, Navojoa y Etchojoa.

A la fecha no se han registrado defunciones por dengue, idéntico comportamiento al de la misma semana de 2016.

En cuanto a CHIKUNGUNYA, durante la semana no se registraron casos nuevos de fiebre por este virus; durante el 2016 a la misma semana se acumulaban 2 casos en los municipios de Hermosillo y Huatabampo.

Por otra parte esta semana se confirmaron 2 casos de Zika, ambos importados del Estado de Sinaloa, los casos ocurrieron en un niño de 9 años y su papá de 41 años, quienes residen en una colonia de Hermosillo.

Los pacientes estuvieron en Culiacán entre el 23 de diciembre y el 2 de enero y comenzaron sus síntomas entre el 4 y 8 de enero, por tal motivo se realizó cerco epidemiológico en 209 viviendas alrededor de los casos, se interrogó a 289 personas, sin encontrar casos adicionales.

Es importante señalar que se realizó búsqueda intencionada de embarazadas, sin encontrar ninguna y que no hay defunciones por esta enfermedad.

Sonora es una región endémica para enfermedades asociadas a la picadura del mosco Aedes aegypti, especialmente por la temperatura y humedad ambiental, incluso en temporada invernal, lo que favorece su crecimiento, desarrollo y multiplicación, por lo que esta Secretaría recomienda a la comunidad en esta época:

* Limpiar el patio de nuestro hogar y los coolers; tirar criaderos de mosquitos como botes, botellas, tapas, corcholatas y llantas

* Voltear y tapar cubetas, botes, recipientes en los que se ofrece agua a mascotas y los depósitos de agua

* Lavar frecuentemente recipientes que puedan servir como criaderos de mosquitos o Vestir pantalones y usar ropa que cubra los brazos

* Si es necesario, usar repelentes comerciales a base de DEET, que estén autorizados para su venta pública o Si es posible, poner mosquiteros en puertas y ventanas

* Al dormir, usar pabellones para disminuir la probabilidad de sufrir picaduras de mosquitos o Si viaja a regiones con presencia de estas enfermedades, es importante que refuerce las medidas de protección individual (p.e. uso de repelente cada 4 horas, dormir bajo pabellón, y de forma precautoria usar condón en sus relaciones sexuales) o En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, en los músculos y articulaciones, así como conjuntivitis y/o salpullido

* No automedicarse y acudir de inmediato a su unidad de salud

* Las mujeres embarazadas deben evitar en la medida de lo posible, el contacto con personas que presenten fiebre y exantema (salpullido), y deben acudir puntualmente a su control prenatal

* El paracetamol es el medicamento de elección para la fiebre y molestias ocasionadas por estos padecimientos, así como beber líquidos en abundancia y guardar reposo

En otro rubro la Secretaría de Salud confirmó los primeros 2 casos de Fiebre manchada por Ricketssia en este año; el primero, una mujer de 33 años de edad, residente del municipio de Cajeme, y el segundo, un varón de 23 años, residente de Hermosillo, quien falleció a causa de la enfermedad.

En la misma semana de 2016 se confirmó la enfermedad en dos pacientes y había 9 casos acumulados, distribuidos en los municipios de Hermosillo (7), San Miguel de Horcasitas (1) y Cajeme (1).

Es importante resaltar que en 2016 se registraron 123 casos, una reducción de 32% respecto a los 180 que ocurrieron en 2015.

Comparta su opinión.