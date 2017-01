Desmantelaban vehículos en Real del Alamito.

Agentes municipales y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recuperan 8 vehículos en estado de desmantelamiento, todos con reporte vigente de robo

Hermosillo, Sonora, 9 de enero de 2017.- Elementos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal en colaboración con autoridades estatales lograron el aseguramiento de ocho vehículos que contaban con reporte de robo y se encontraban desmantelados en par de predios ubicado en Real del Alamito.

Antonio Salcedo Puente, director de la Policía Preventiva de Hermosillo informó que agentes comisionados a San Pedro el Saucito lograron ubicar el pasado 5 de enero un vehículo que se encontraba en las calles Noria y Fragua, de la sección Las Carretas, del Real del Alamito, el cual era un pick up blanco desmantelado, que contaba con reporte de robo vigente.

Al revisar las inmediaciones del lugar del hallazgo, los agentes pudieron apreciar que en terrenos contiguos se encontraban más vehículos y piezas tiradas, por lo que dieron informe inmediato al Agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos para que se asegurara el lugar.

Mientras el Agente del Ministerio Público solicitaba las órdenes de cateo, los agentes resguardaban los terrenos.

Al llegar la orden liberada por el juez autoridades investigadoras y agentes municipales ingresaron a los predios, de donde se recuperaron otros siete vehículos más, siendo un sedán, marca Ford, línea Escort, color negro, con placas de afiliación, robado el pasado nueve de diciembre.

También estaban un vehículo de la marca GMC, línea Saturn, color arena, modelo 2003, con reporte de robo el pasado 21 de diciembre. Una camioneta Blazer, color verde, modelo 1997, robado el pasado 24 de diciembre.

Otros vehículos recuperados fueron un pick up, de la marca Nissan, doble cabina, color negro, robado el pasado 9 de diciembre, así como un Nissan, línea Máxima, de color plata, modelo 1990, robado el 5 de diciembre.

Otros dos vehículos fueron recuperados en otro predio y son los siguientes: un sedán, línea Saturn, modelo 1997, color gris, robado el pasado 27 de diciembre. Así como un pick up, línea Cheyenne, de color guinda, modelo 1998 robado el pasado 29 de diciembre.

Los vehículos fueron remolcados y puestos a disposición del agente investigador, quien llevará a cabo las indagaciones sobre los robos de estos vehículos.

Estadística semanal preventiva

Durante la semana comprendida entre el 2 y el 8 de enero el personal de la Policía Preventiva de Hermosillo atendió en total 29 robos a casa habitación, deteniendo a una persona; 2 robos simples a comercio, con igual número de detenidos; 23 asaltos a comercio; 15 robos a planteles educativos y cinco robos a personas.

Se presentaron cuatro homicidios en la entidad, así como dos casos de violencia doméstica, y logrando la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo.

Se detuvieron a 447 personas por faltas administrativas y once por delitos del fuero común.

En materia de Tránsito

Personal del Departamento de Tránsito atendió 26 reportes de accidentes durante la semana comprendida entre el 2 de enero y el 8 de enero.

20 de estos accidentes fueron choques de vehículos, mientras que tres fueron choques con objetos fijos, dos atropellamientos y una salida del camino.

Cinco personas resultaron lesionadas, mientras que dos personas perdieron la vida, una por choque y otra por atropellamiento.

Se detectaron 146 conductores en estado de ebriedad, 96 en los filtros integrales para la conducción responsable y el resto en el patrullaje diario.

Se formularon 3 mil 652 infracciones a la Ley de Tránsito, de las cuales 219 fueron por exceder el límite de velocidad, 161 por utilizar el celular, 162 por no llevar puesto el cinturón, 28 por estacionarse en zona azul, 189 por estacionarse en zona prohibida o banqueta y 220 por no contar con placas de circulación.

