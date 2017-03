Hermosillo, Sonora, Marzo 02 de 2017.- El tamiz auditivo es una herramienta muy importante para la detección oportuna de la sordera, lo que permite además iniciar un tratamiento temprano y con mejores y más rápidos resultados, que se realiza gratuitamente en la Secretaría de Salud.

En el marco del Día Internacional de la Audición, que se conmemora este 03 de marzo, la dependencia estatal reitera la importancia de esta sencilla prueba, debido a que se utiliza para detectar tempranamente la sordera profunda y, con ello, brindar un tratamiento oportuno, que es cubierto completamente por el Seguro Popular.

Los hospitales en los que se realiza este estudio son: Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón; y en los Hospitales Generales de Ures, Moctezuma, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Nogales y Cananea.

Como parte esencial del tratamiento, se encuentra la aplicación de aparatos auxiliares auditivos, que también son cubiertos por el Seguro Popular, y pueden utilizarse a partir de los 3 meses, y posteriormente, cuando llega la edad, se brindan terapias de lenguaje.

Cabe señalar que, si la sordera no es detectada a tiempo y no se atiende, el niño no podrá desarrollarse de la misma manera que los niños de su edad, por lo que podría presentar un importante retraso, que lo afectará en muchos aspectos de su infancia.

El tamiz auditivo se realiza a todo niño que nace en las unidades médicas de la SS, luego de la revisión de rutina efectuada por el pediatra, preferentemente antes de ser dado de alta.



