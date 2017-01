Dicta juez auto de formal prisión a López Caballero

Hermosillo, Son.- (Redacción) Auto de formal prisión se le declaró a Alejandro López Caballero por el delito de uso indebido de facultades y atribuciones, según información de la PGR y difundida por medios nacionales desde ayer por la tarde.

Al momento, la información que ha proporcionado la PGR es que el ex alcalde cuenta con otras indagatorias de las que no se ha dado detalle por encontrase abiertas.

Según lo citado por Milenio, el delito que se le imputa es considerado como no grave, y el ex alcalde podrá enfrentar – por ese motivo- la acusación sin ir a prisión.

Apenas el pasado 27 de diciembre se informó que Alejandro López Caballero, así como el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos y el ex tesorero Mario Cuen contaban con órdenes de aprehensión para estos tres ex funcionarios públicos por presuntos desvíos de recursos públicos en la administración pasada.

Para entonces, la PGR ya señalaba que tanto López Caballero, como Villalobos Organista y Cuen Arana tenían amparo.

Comparta su opinión.