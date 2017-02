Diez datos curiosos de nominados a los Premios Oscar 2017

Hermosillo, Sonora – 24 de febrero de 2017.- Desde el dia en que se dieron a conocer las nominaciones de los premios de la academia de este año, “La La Land” ha tenido un recorrido excelente en taquilla, lo que demuestra que haberse llevado la grandiosa cifra de 14 nominaciones si tiene su peso en las audiencias. Meryl Streep también obtuvo una nominación, lo cual no resulto realmente una sorpresa dado lo mucho que la Academia ha amado históricamente su trabajo. Te invitamos a conocer diez datos curiosos de la ceremonia de este año.

nominados de este año (compilados con alguna ayuda de la Academia):

1. Con 14 nominaciones, “La La Land” empata el récord de “All About Eve” (1950) y “Titanic” (1997). “Titanic” ganó 11 premios, resultando la película más ganadora junto con “Ben Hur” (1959) y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003).

2. Meryl Streep amplía su liderazgo como la actriz más nominada con su 20ª nominación por “Florence Foster Jenkins.” Ella obtuvo su primera nominación por “The Deer Hunter” (1978). Su última victoria fue por “The Iron Lady” (2011).

3. Con una duración de 7 horas y 47 minutos, documental “O.J .: Made in America” es la película más larga jamás nominada para un Oscar.

4. La candidata a Mejor Película Extranjera “Tanna” es la primer película de Australia en aspirar en esa categoria.

5. “Kubo and the Two Strings” es la segunda película totalmente animada en ser nominada en la categoría de efectos visuales. La primera fue “The Nightmare Before Christmas” (1993), que perdió con “Jurassic Park”.

6. La nominación de Thomas Newman por la música original de”Passengers” es su nominación número 14, y otorga a la familia Newman un total de 90 nominacion, más que cualquier otra familia,. Los miembros de la familia Newman son Alfred, Lionel, Emil, Thomas, David y Randy. Thomas Newman aún no ha ganado, lo que lo convierte en el compositor vivo más nominado que nunca ha ganado un Oscar.

7. “La La Land” es el primer musical con música e historia original en recibir una nominación a Mejor Fotografía desde “All That Jazz” (1979) y la segunda desde “Anchors Aweigh” (1945).

8. Joi McMillon, quien editó “Moonlight” con Nat Sanders, es la primera mujer afroamericana en ser nominada en la categoría de Edición.

9. Si gana, Damien Chazelle se convertirá en el ganador más joven en llevarse la estatuilla de Mejor Director, teniendo una edad 32 años. Él no es el director nominado mas joven en la historia, ese honor va para John Singleton, quien tenía sólo 24 años cuando fue nominado por “Boyz n el Hood” (1991). Singleton perdió ante Jonathan Demme por “Silence of the Lambs”.

10. Con su nominación por Mejor Edición de Sonido, “La La Land”, Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan se convierten en el primer equipo femenino nominado en la categoría.

Los premios Oscar se llevarán a cabo este domingo 26 de febrero de 2017 y serán conducidos por Jimmy Kimmel.



Tu voz se escucha en:

Comentarios

comments