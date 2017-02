Emite UMPC recomendaciones por pronóstico lluvias para fin de semana

Hermosillo, Sonora; Febrero 17 de 2017.- Debido al pronóstico de fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y bajas temperaturas para este fin de semana, la Unidad Municipal de Protección Civil emitió recomendaciones para evitar accidentes y salvaguardar la integridad de las familias, informó Guillermo Moreno Ríos, titular de la dependencia.

“Los pronósticos que tenemos por parte de Conagua son que las temperaturas mínimas serán de 9 grados centígrados y máximas de 20 durante sábado y domingo; y las precipitaciones llegarán a acumulados de entre 25 y 50 milímetros, principalmente durante la tarde del sábado”, comentó.

Además, mencionó que los pronósticos indican que habrá ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 60 o 65 kilómetros por hora, por lo cual emiten una serie de recomendaciones.

Es importante asegurar los techos de lámina, puertas, ventanas, toldos, evitar transitar por calles inundadas y evitar arrojar basura en la vía pública, para que no se tape el sistema de alcantarillas.

Moreno Ríos precisó que no se deben tocar postes y cajas de electricidad, evitar que los menores de edad jueguen en los arroyos y es importante transitar con las luces intermitentes de los vehículos.

Debido a las ráfagas de viento, se deben cerrar puertas y ventanas, no acercase a muros, árboles, cables de luz o espectaculares que representen algún tipo de riesgos, no subirse en andamios, podar los árboles y retirar los objetos que estén en los techos y que puedan salir proyectados.

“Cualquier tipo de mobiliario que esté en peligro de caer hay que reportarlo al número de emergencias 911 para que sea atendido de inmediato por las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales, de Parques y Jardines, de CIDUE, y por los elementos de Bomberos y Protección Civil que estarán alerta desde este viernes”, expresó.

Expuso que están todos los albergues listos para entrar en operación, pero por lo pronto se habilitarán el de la Café Combate, Bahía de Kino y del poblado Miguel Alemán; y se empezarán los recorridos para invitar a personas en situación de calle a acudir a ellos, aunque el protocolo marca que se realiza esto cuando la temperatura baje de 5 grados durante tres horas seguidas.



