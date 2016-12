En vivienda, en un año, la Gobernadora Pavlovich ha hecho más que anterior sexenio: Rosario Robles.

Entregan acciones de vivienda

Etchojoa, Sonora, diciembre 19 del 2016.- En poco más de un año de trabajo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se ha hecho más que lo que se hizo en el sexenio pasado en entrega de acciones de vivienda para las personas más desafortunadas, destacó María Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU).

En su visita a Sonora, la titular de la SEDATU, explicó que las acciones de vivienda entregados ponen a la entidad como uno de los estados en el país que más apoyo ha tenido en este rubro por parte del Gobierno Federal, al entregar casi 10 mil “Cuartos Rosa” en lo que va de la administración de la Gobernadora Pavlovich Arellano.

“Gobernadora, eres muy consentida, porque precisamente con los recursos que tú pusiste, porque eres una convencida de este programa, y los recursos que sumamos, casi son 10 mil Cuartos Rosa en Sonora, uno de los estados que más Cuartos Rosa ha construido este año, tenía que ser una mujer comprometida”, explicó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, explicó que este número de acciones de vivienda entregados a familias en situación vulnerable, es gracias al trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno, que luchan por terminar con la desigualdad social y que los sonorenses tengan una mejor calidad de vida.

“Hemos hecho un gran trabajo en equipo, y sé que estamos haciendo un enorme esfuerzo porque ustedes vivan mejor, y vivir mejor significa tener una casa digna, un espacio donde convivir con nuestros hijos, tranquilos, cubiertos del frío y del calor, donde no pasen penurias y no estén en la intemperie, donde no haya violencia porque cada quien vive en su pedazo bien acomodado”, expresó.

Ángel Ramón Islava Tamayo, Director General del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), explicó que en esta visita a Etchojoa se entregaron 600 Cuartos Rosa lo que hará que sean más familias las beneficiadas para que haya menos hacinamiento y tengan una mejor calidad de vida, sobretodo en un municipio de los más marginados de la entidad.

Además de la entrega de Cuartos Rosa, la Gobernadora Claudia Pavlovich firmó un convenio con la SEDATU y FONHAPO por 100 millones de pesos para generar y construir más acciones de vivienda y mejorar la calidad de vida de los sonorenses que más lo necesitan.

Estuvieron presentes los presidentes municipales Ubaldo Ibarra Lugo de Etchojoa y Heliodoro Soto Holguín de Huatabampo; Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Secretario de Desarrollo Social; Elly Sallard Hernández, Directora General de la Comisión de Vivienda del Estado; Eusebio Pillado Hernández, Delegado de la SEDATU; Prospero Ibarra Otero, Delegado Federal; Ana Luisa Valdés Avilés, Diputada Local.

