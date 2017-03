Entrega Maloro Acosta cancha multifuncional en centro comunitario

Hermosillo, Son.; 10 de marzo de 2017.- El Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, entregó de manera oficial una cancha multifuncional que fue construida en el centro comunitario Monte Tabor en el Real del Alamito, que servirá a cientos de jóvenes que acuden al lugar a pasar ratos de esparcimiento y recreación espiritual.

En una reunión con miembros Arquidiócesis de Hermosillo, encabezados por el Arzobispo Ruy Rendón, y el sacerdote Sixto Toruga Bojórquez, en la casa de retiro Monte Tabor, Maloro Acosta, Directivos del Ayuntamiento y los asistentes comentaron sobre los beneficios de esta obra para la comunidad.

Estamos comprometidos y queremos seguir con esta alianza, expuso, porque es la mejor manera de impactar realmente y tener una construcción de una sociedad mucho más sensible ante los momentos y desafíos que vivimos.

“Si no hacemos esta alianza, no nos vamos a dar cuenta que nuestro verdadero adversario es la delincuencia y la drogadicción y no se trata de poner bonito un centro, sino el impacto que tiene en la sociedad”, expresó.

Por su parte, el Arzobispo expresó que todos los seres humanos necesitamos de espacios donde encontrarnos, convivir, recrearnos y formarnos y crecer en la vida interior, por eso la Iglesia como una institución importante en la sociedad, requiere estos espacios que deben ser dignos para que cumplan el objetivo

“Agradezco muchísimo al Ayuntamiento por todo este apoyo que han estado brindando para nuestra Iglesia para tener espacios, que a veces son un terreno o materiales para construcción, que favorecen nuestro objetivo que es buscar el bien de nuestro pueblo y nuestra sociedad”, manifestó.

Así mismo, Manuel Ochoa Romo, Director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, informó que desde el inicio de la administración, se han apoyado 13 centros con diferentes obras que dan un total de inversión de 3.5 millones de pesos, con más de 7 mil 500 beneficiados.

Dijo que siguen con la instrucción de apoyar a la comunidad en lo que se requiera para tener más beneficios para los habitantes de las colonias y hasta el momento han sido apoyados centros comunitarios de El Encanto, Sahuaro, La Victoria, El Cortijio, Primero Hermosillo, Rinconada de la Cruz, Cuauhtémoc, Nuevo Hermosillo, Campanario, Villa Bonita, Real del Alamito y dos en el Palo Verde.

Ignacio Vázquez Elliot, Presidente del Consejo de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis de Hermosillo, mencionó que llevaron la propuesta al Presidente Municipal para hacer un espacio de recreación para los jóvenes que van de Arcoiris y de otros grupos, por lo cual agradeció por la cancha que ya está terminada para basquetbol, volibol y futbol.



