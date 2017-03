No habrá Avatar 2 en 2018, revela el director James Cameron

Hermosillo, Sonora – 13 de marzo de 2017.- A pesar de que se pensaba que la secuela de la exitosa película Avatar llegaría a los cines en 2018, su director James Cameron salió a decir que esto no será así, además de que no tiene una fecha precisa para su estreno.

“Bueno, no pasará en el 2018. No hemos anunciado una fecha concreta”, dijo el cineasta al diario al ser interrogado sobre el progreso del esperado filme.

El ganador del Oscar también dijo al rotativo que trabaja en las cuatro secuelas planeadas al mismo tiempo: “No estamos haciendo Avatar 2. Estamos haciendo Avatar 2, 3, 4 y 5. Es una tarea épica. Nos llevó cuatro años y medio hacer una película y ahora estamos haciendo cuatro. Estamos moviéndonos a toda máquina” concluyó.



Tu voz se escucha en:

Comentarios

comments