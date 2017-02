Inaugura Gobernadora Pavlovich CECyTE en Puerto Libertad

• Supervisa equipamiento y servicio en hospital de Caborca

Puerto Libertad, Sonora, febrero 10 del 2017.- En la escuela contábamos con un baño para todos, tomábamos clases a las afueras con frío o calor, en las pocas aulas que había se filtraba la lluvia y temíamos que una lámina cayera sobre nosotros, expresó Lizbeth Alejandra Carranza Mejía, alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTE Sonora), de Puerto Libertad, cuyo nuevo plantel inauguró la Gobernadora Claudia Pavlovich.

“Ahora gracias a usted Gobernadora tendremos baños que si funcionan, salones para cada grupo, pizarrones buenos y un buen centro de cómputo, aparte de que ya no careceremos de agua y electricidad, además, ¡Este es el edificio más bonito del pueblo!”, subrayó.

La joven estudiante habló en representación de más de 100 compañeros preparatorianos ante la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; el Secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins; el Alcalde de Pitiquito, Gumersindo Ruiz Lizárraga y Amós Benjamín Moreno Ruiz, Director General de CECyTE en Sonora, al ponerse en operación las nuevas instalaciones de CECyTE en Puerto Libertad.

Lizbeth Alejandra Carranza, agradeció a la Gobernadora Pavlovich la tranquilidad que les brindó al otorgarles un lugar donde estudiar sin el pendiente de sufrir alguna lesión ocasionada por la infraestructura del inmueble o el estado extremo del clima.

“De verdad teníamos años esperando este plantel”, indicó

En gira de trabajo que incluyó Caborca, donde supervisó el equipamiento del Hospital General y obras educativas, la Gobernadora Pavlovich dijo a los jóvenes, padres de familia y docentes, sentirse orgullosa de ellos y su esfuerzo, y por poner en alto el nombre de Sonora a pesar de las carencias.

Destacó que su gobierno ha trabajado siempre a favor de la educación ya que al inicio de su gestión el sector educativo fue uno de los sectores que estaba en estado más crítico y ejemplificó que el plantel CECyTE recién inaugurado se encontraba en obra negra desde hacía más de dos años, por lo que en coordinación con empresarios y Municipio trabajaron para habilitarlo.

“A mí no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir, cuando vi esto dije: `no es posible las condiciones en las que estudian y sobre todo el peligro que corrían con unos tambos de combustible enseguida, los cuales ponían en peligro su vida´.

Ahora si tienen un plantel digno con baños y seguro, ustedes merecen educación de calidad y eso significa tener instalaciones dignas”, señaló.

La Gobernadora Claudia Pavlovich se dirigió a los padres de familia a quienes solicitó se unan a su trabajo en favor de la educación, principios y valores, que son la herencia más importante que tienen los jóvenes en Sonora.

Amós Benjamín Moreno Ruiz Director General de CECyTE en Sonora detalló que fue por instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que se iniciaron los trabajos para culminación de la obra la cual se encontraba en abandono.

Explicó que la inversión para terminar las nuevas instalaciones fue de más de 13 millones de pesos, además para la instalación de un tejaban, la empresa Gasoducto IENOVA Agua Prieta invirtió más de 900 mil pesos que benefician a 175 alumnos.

Moreno Ruiz agradeció a la Gobernadora Pavlovich los apoyos brindados desde el inicio de su gestión a favor de la comunidad estudiantil de los 49 planteles y 25 mil alumnos de CECyTE en Sonora y felicitó a los alumnos de CECyTe Puerto Libertad por su destacado desempeño en la evaluación Planea 2016.

Supervisa hospital en Caborca

La atención a la salud requiere el mejor recurso humano para brindar el mejor soporte a los pacientes al momento de acudir a un hospital para recibir atención, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich al recorrer el Hospital General de Caborca, y constatar los avances logrados en materia de salud durante su administración.

Acompañada por el Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, y la Directora del Hospital General, Alejandra Verónica Hernández Gómez, la Gobernadora Pavlovich revisó cada área del hospital y habló directamente con los pacientes y el personal médico para corroborar la calidad de la atención.

Desde el inicio de la administración, la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades municipales, inició con el abasto de medicamentos y se habilitó con equipamiento necesario para atender las emergencias en la región.

Este hospital fue equipado por la Secretaría de Salud con un área de ginecología, atención quirúrgica, ortopedia, pediatría, medicina interna, módulo materno, vacunación y de ultrasonido.

Además cuenta con banco de sangre, epidemiología, rayos x, archivo, personal de trabajo social, y enseñanza médica.

Visita escuela primaria 6 de Abril

Como parte de los trabajos del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, el Gobierno del Estado la Gobernadora Pavlovich entregó un tejaban en la escuela primaria 6 de Abril, que forma parte de una inversión total de 9.5 millones de pesos que se han hecho en el municipio en este rubro.

La Gobernadora Pavlovich resaltó que es necesario que los niños cuenten con instalaciones dignas para estudiar y para realizar actividades recreativas, por lo cual se continuará con este tipo de apoyos para escuelas de la entidad.

Estuvieron presentes en Caborca, la Presidenta Municipal de Caborca, Karina García Gutiérrez; el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins; el diputado local, Rodrigo Acuña Arredondo; la Directora de la escuela primaria 6 de Abril, Gloria Georgina Valencia Moreno, en representación de los padres de familia, Rigoberto Rodríguez Ríos; y el Subsecretario de Salud, Luis Becerra Hurtado.

Durante el evento en Puerto Libertad estuvieron presentes el Delegado de la Secretaría de Educación Pública, Enrique Palafox Paz; el Secretario General de CECyTE Sonora, Ramón Antonio Gastélum Lerma; el Director del Plantel CECyTE Puerto Libertad, Miguel Pérez Monarrez; el Gerente de asuntos externos de Gasoducto IENOVA Agua Prieta, Carlos Daniel Fernández; y el Enlace del Gobierno del Estado en Pitiquito, Marco Antonio Zepeda Ruiz



