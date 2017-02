Inicia Sedesson construcción de módulos habitacionales en Caborca

Atienden problemas de vivienda

Caborca, Sonora, febrero 23 de 2017.- Sumar esfuerzos de Gobierno del Estado, academia y sociedad civil, beneficia a las personas más vulnerables, en problemáticas como la vivienda, que requiere el mayor número de voluntades posibles, señaló el Secretario de Desarrollo Social en Sonora, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, al iniciar la construcción de módulos habitacionales en Caborca.

Explicó que se trata de un trabajo conjunto entre la Sedesson, el Ayuntamiento de Caborca, la asociación civil Construyendo Esperanza, y el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, una alianza que hasta el momento ha resultado en 40 cuartos, y que lleva la consigna de llevar los apoyos a quienes más los requieran en cualquier rincón de la entidad.

“Una de las prioridades de este gobierno es que todos los compromisos, presupuestos, y programas se reflejen en la realidad del día a día de los sonorenses; es precisamente lo que la Gobernadora ha pedido mucho, quiere realidades, que la gente vea la presencia de los gobiernos”, señaló.

Una muestra de los resultados del trabajo entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil es el caso de la señora María Olivia Aguirre.

Ella habita desde hace 10 años en el ejido Salomón Quihuis, municipio de Caborca, ahí vive con su esposo y sus hijas en una pequeña casa de adobe con un cuarto subterráneo, un lugar donde en época de lluvia tienen que dormir de pie por las inundaciones, donde las bajas temperaturas son difíciles de aguantar en el invierno.

Sin embargo María Olivia fue la primera beneficiada con el trabajo conjunto de la Sedesson y la asociación civil Construyendo Esperanza, ya que cuenta con un cuarto construido con materiales resistentes a las inclemencias climáticas, y próximamente tendrá su vivienda completa.

“Ya no me voy a mojar, ya vamos a dormir secos, mis hijas andan bien contentas, no lo creen, muchas gracias, le agradecemos mucho que nos vaya hacer un cuarto”, expresó.

El Secretario del Consejo Directivo de Construyendo Esperanza A.C., Luis Millán, dio a conocer que en conjunto con SEDESSON se contempla construir 40 viviendas para Caborca, un logro producto del esfuerzo y trabajo conjunto.

“A nosotros nos invitaron a expandirnos a Sonora, nos invitaron a venir a Caborca y nos ayudaron muchísimo a que pudiéramos tener la confianza de venir hasta acá, fue una cuestión de dos meses que nos pusimos de acuerdo, cada quien aportó, ellos están aportando parte del material”, dijo.

Por su parte la Coordinadora Regional de SEDESSON, Verónica Díaz González, explicó que las personas beneficiadas reciben una unidad habitacional digna y segura para sus familias, ya que se trata de edificaciones con materiales de la más alta calidad y que permiten conservar la temperatura en el interior dependiendo de la estación del año.

“Vamos a venir a apoyar a todas las personas más necesitadas para que tengan una vivienda digna, es una habitación de tripanel, que es un material de hielo seco, es muchísimo más fuerte que una habitación de bloque, porque aparte de tener la fuerza tiene impermeabilizante, en verano e invierno no van a sentir ni calor ni frío”, destacó.

Estuvieron presentes la Presidenta Municipal de Caborca, Karina García Gutiérrez; la directora general del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, María Jesús Reyes Ortiz; el representante legal de Construyendo Esperanza A.C. , Elías Ponce; los pastores Carlos Adame y Eladio Calderón; el director de la Junta de Conciliación de Puerto Peñasco, Herme Damián; el director de Desarrollo Municipal de Altar, Francisco Traslaviña; y el Secretario del Ayuntamiento de Pitiquito, Indalesio Mazón.

