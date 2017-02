Invitan a función de box benéfica

Por Mónica Valdivia

Ciudad Obregón, Sonora.- A dos días de la función de box que peleadores locales y foráneos protagonizarán a beneficio de Lluvia Franco Armenta, la mamá invita a los fanáticos del deporte a apoyar el evento cuyas ganancias serán 100 por ciento para la pequeña.

María de los Ángeles Armenta recordó que la función será el próximo 10 de febrero en El Chaparral a partir de las 8:00 de la noche y el boleto de entrada tiene un costo de 100 pesos por persona.

La niña de ocho años de edad requiere ganar peso y talla para enfrentar una serie de problemas de salud que presenta desde su nacimiento y el costo de las vitaminas y alimentos que debe consumir diariamente, en ocasiones no lo puede cubrir la familia.

Además de lo reunido por venta de boletos, los organizadores de la función que incluye cinco pelas, entregarán íntegramente las ganancias por consumo de bebidas y alimentos en el evento.

La pelea estelar a 10 rounds en peso ligero la protagonizarán Edgar “Lupillo” Ramírez de Ciudad Obregón e Iván Chavelas de Hermosillo, quienes en apoyo a la causa y al igual que el resto de los peleadores, no recibirán remuneración alguna.

“La niña tiene complicaciones neurológicas, y a raíz de eso otras de lenguaje y auditivas, también presenta problemas gastrointestinales, me dice el medico que puede ser algún síndrome pero primero queremos atender lo del peso para las distintas cirugías que le deben realizar”, declaró la madre.

Los boletos están a la venta en los negocios Ferretería La Única, Chatarramos El Junior y Herrajes del Noroeste.



