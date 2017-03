Llama SS a acudir con el oftalmólogo previo al Día Mundial del Glaucoma

Hermosillo, Sonora, 12 de marzo de 2017.- La Secretaría de Salud llama a la población sonorense, a propósito de que hoy se conmemora al Día Mundial del Glaucoma, a acudir con un oftalmólogo si se presenta dolor, ojos rojos, disminución de la visión y otras alteraciones, tales como halos o luces de colores, con el fin de diagnosticar la enfermedad de manera temprana.

En la mayoría de los casos no se presenta sintomatología alguna, de ahí la importancia de acudir con regularidad a chequeos con un oftalmólogo, por lo menos dos veces al año después de los 40 años, principalmente si se cuenta con familiares que lo padecieron.

El glaucoma es una patología óptica crónica que tiene múltiples causas, tales como diabetes o hipertensión arterial, que afecta principalmente a personas adultas entre los 40 y 50 años de edad, aunque se ha observado en pacientes más jóvenes de cualquier edad.

La enfermedad se caracteriza por un daño al nervio óptico que ocasiona la disminución progresiva de la visión, es decir, se pierde la visión periférica hasta que queda sólo la central, por lo que si no se trata el paciente, su vista es como “ver a través de un popote”.

El tratamiento que se da al principio es médico, a través de gotas que el afectado tiene que usar de por vida para tratar de evitar el progreso de la enfermedad, si no se logra controlar se opta por una cirugía.

Es importante señalar que el glaucoma no siempre se relaciona a una presión del ojo alta, ya que algunos la presentan normal y no hay dolor ni ojos rojos, sin embargo, se observa que el nervio se daña.



