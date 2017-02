Llaman a tramitar permisos para venta del Día de San Valentín

Inspección y Vigilancia inició la recepción de solicitudes de vendedores que deseen ofertar artículos del 10 al 14 de febrero

Hermosillo, Sonora; Febrero 07 de 2017.- Luis Armando Becerril Calderón, Director de Inspección y Vigilancia, informó que se inició la recepción de solicitudes para obtener permisos para la venta de artículos con motivo del Día de San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero.

“La Dirección de Inspección y Vigilancia implementará un operativo de comercio por el Día de San Valentín, desde el viernes 10, al martes 14 de febrero, por lo cual ya se reciben las solicitudes y hasta el momento se tienen 21”, manifestó.

Becerril Calderón comentó que se tiene el registro de que el año pasado se expidieron 145 autorizaciones para la venta en la vía pública, de los cuales 128 fueron para banquetas y cruceros y 17 para los alrededores del Mercado Municipal.

“Por ser un evento especial no se tiene límite para la expedición de los permisos que tienen un costo por día de 227 pesos y se pueden tramitar para los días que se requiera o por la duración de todo el operativo”, mencionó.

Las anuencias pueden ser para cualquier ubicación, dijo, pero tratarán de que los cruceros no se saturen para que no corran riesgos; y algunos de los más solicitados son Reforma y Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Monteverde, Lázaro Cárdenas y Olivares, Progreso y Solidaridad y Periférico Norte y Reyes, entre otros.

Enfatizó que el llamado es para que los vendedores tramiten su permiso correspondiente y que eviten las molestias de las notificaciones por parte del personal de la dependencia al no contar con el mismo.

El funcionario precisó que por instrucciones del Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta y el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo Orozco, la idea es no llegar a la sanción, sino notificar para que las personas se acerquen a la dependencia a tramitar el permiso.

Becerril Calderón informó que las oficinas de la Dirección de Inspección y Vigilancia están ubicadas en las calles Morelia, entre Carbó y Palma, de la colonia Casa Blanca, con horario de 8:00 a 15:00 horas.



