Llaman Gobernadora Pavlovich y titular de Sedesol a que jóvenes contribuyan con puentes y no muros

Hermosillo, Sonora, marzo 10 de 2017.- Los jóvenes en México tienen oportunidad de desarrollarse gracias al trabajo en conjunto de las autoridades locales, estatales y federales, para lo cual se han tendido puentes también con administraciones del otro lado de la frontera, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar junto al Secretario de Desarrollo Social en México, Luis Enrique Miranda Nava, el décimo primer Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las Entidades Federativas.

En presencia del Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, la Gobernadora Pavlovich llamó a los jóvenes a seguir trabajando por las personas que más lo requieren, y agregó que aquellos que regresen al país, tendrán oportunidades de desarrollo en sus comunidades.

“Voy a tender puentes como lo he hecho siempre, con los Gobernadores vecinos, con Arizona, con Nuevo México, que ya los tengo, porque yo sí creo que hay gente que quiere tender puentes, y yo creo más en los puentes que en los muros, esos muros que no van a resolver nada, voy a seguir trabajando desde ahí por esos dreamers, y por toda esa gente, nuestros connacionales que tal vez no la están pasando bien ahorita”, señaló.

El Secretario de Desarrollo Social en México, Luis Enrique Miranda Nava, dio a conocer que se creará el Consejo de Dreamers, en conjunto con jóvenes del país y las entidades federativas, para brindarles a quienes vuelvan a México en apoyo y acompañamiento en sus inquietudes.

“Vamos a crear el Consejo de Dreamers con la participación de jóvenes de ambos lados de la frontera, a fin de conocer experiencias, formular políticas específicas, para atender sus inquietudes y brindarles un acompañamiento cercano y eficaz”, comentó.

El Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, resaltó que en t

odo el país, como en cada uno de los estados, se ha ponderado la inclusión de los jóvenes en el acontecer social, ya que a través de distintas acciones de gobierno se ha acercado a ellos más y mejores beneficios.

“La inclusión es la premisa mayor para lograr los objetivos comunes del Gobierno de la República, acercar a las y los jóvenes más y mejores beneficios, hoy para el Gobierno del Presidente Peña los jóvenes de México son una prioridad, y lo digo convencido no solamente en el discurso, sino también porque hemos visto con acciones muy concretas lo que representa el sector juvenil para el Presidente Enrique Peña Nieto”, expresó.

Por su parte la Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud, Brianda Vivian Martínez, describió el trabajo de los titulares de los órganos de gobierno juveniles como una obligación a trabajar por todos los jóvenes del país, y trascender juntos como generación.

“Trabajar por algo que nos preocupa y ocupa que es la juventud del país, esta generación que está llamada a trascender, y nos ocupa ser esos que encabezamos el tema de juventud de cada estado a levantar la mano y la voz por todos los jóvenes del país” dijo.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; el Secretario de Desarrollo Social en Sonora, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh; el Coordinador de Transversalidad de SEDESOL, Antonio Astiazarán Gutiérrez; el Jefe de Oficina del Secretario de Desarrollo Social, Eduardo Calderón Cuevas; la Directora del Instituto Hermosillense de la Juventud, Reyna Angélica Limón Hernández; el Delegado de SEDESOL, Jesús Rosario Rodríguez Quiñones; así como legisladores locales, federales y representantes de partidos políticos.



