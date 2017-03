Mejora Ayuntamiento calidad de vida de vecinos de Las Peredas

Hermosillo, Sonora; Marzo 10 de 2017.- “Yo me siento bien bendecida y agradecida porque anteriormente yo pensaba que nunca iba a tener otra casa, luego de que me deshice de todas mis cosas por mi enfermedad”, expresó Lupita Acosta Aguilar, una de los 63 residentes de la colonia Las Peredas a las que el Ayuntamiento de Hermosillo benefició con acciones de Mejoramiento de Vivienda.

La vecina de este asentamiento ubicado al sur poniente de la ciudad ofreció un testimonio de agradecimiento al Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Maloro Acosta y su equipo de trabajo por mejorar la condición de sus viviendas y elevar su calidad de vida.

“Teníamos nuestras casas inseguras, no teníamos ninguna protección, y gracias a ustedes tenemos noches tranquilas porque ya tenemos más seguridad en nuestro hogar junto con nuestros hijos”, expresó.

Lupita Acosta forma parte de una de las 63 familias de Las Peredas que Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo seleccionó como beneficiaria de su Programa Municipal de Mejoramiento de vivienda “Valora Tu Casa” y una de las 7 jefas de hogar a quienes el munícipe visitó la mañana de este jueves con el fin de entregarles formalmente sus respectivas acciones de mejora.

“Nosotros sabemos que ustedes quieren que sus hijos vivan mejor, nosotros también lo deseamos y queremos ver historias de éxito de cada uno de ustedes”, expresó Maloro Acosta.

Los trabajos entregados variaron según las necesidades de cada beneficiario, con una inversión ya aplicada en esta colonia de un millón y medio de pesos, detalló Marco Antonio Tapia Agraz, Director de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo.

Maloro aprovechó el encuentro para entregar 9 títulos de propiedad ya liberados como parte del programa “Cimentando Familias, tu patrimonio”.

Anuncian la regularización de 300 lotes más de Las Peredas

A la Síndica Angelina Muñoz Fernández le correspondió dar a los vecinos la buena nueva de que el Cabildo de Hermosillo ya autorizó regularizar 300 lotes de igual número de familias residentes de Las Peredas.

“Ahí la llevamos, no se me desesperen, ya tenemos mucho trabajo andado, y más el que vamos a trabajar para antes de que nos vayamos podamos tener la totalidad de los predios titulados, reconocemos todo el esfuerzo que ustedes hacen y les estamos muy agradecidos de que se hayan podido sumar a este gran esfuerzo de regularización”, manifestó la funcionaria.

Maloro Acosta ratificó la voluntad de su gobierno de entregar a las familias títulos de propiedad, y no cartas de posesión, ya que sólo los primeros son el equivalente a “el acta de nacimiento” de ese bien que le da certidumbre al propietario y su familia.

Invitó a los vecinos a organizarse en Comités ante la Dirección de Desarrollo Social para participar en los diferentes programas de la dependencia, a la vez que anunció que vienen cosas muy buenas para la segunda edición de la estrategia EnCausa.

Logran Cobertura del cien por ciento en drenaje

Maloro Acosta cumplió con hechos a los habitantes de la colonia Las Peredas, al entregarles la mañana de este jueves la última etapa de la red de alcantarillado, con que se amplió la cobertura de este servicio al cien por ciento.

Previo a inaugurar la obra junto con los vecinos, funcionarios de su administración y varios regidores, el Presidente Municipal explicó que el impacto del drenaje en el bienestar de la gente es muy importante pues le agrega 10 años a la expectativa de vida. “No se ve, pero cómo se siente”, externó.

Este último segmento de la red de alcantarillado se ubica bajo el bulevar Haciendas del Sur y fue posible gracias a una inversión de 691 mil 944 pesos, con los que se beneficiaron directamente 250 personas.

Miguel Ángel Córdova Flores, Director de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) explicó que la obra consistió en 558 metros cúbicos de zanja en material tipo “B”; colocación de 446 metros lineales de tubo de PVC sanitario de 8 pulgadas; 6 pozos de visita y 54 descargas domiciliarias.

Entre las acciones ejecutadas este jueves en Las Peredas se incluyó la limpieza de un terreno aledaño a la colonia que se encontraba convertido en un basurero clandestino.

Maloro Acosta ofreció a los vecinos iniciar el proceso para que en el menor plazo posible se les proporcione el servicio de recolección de basura en los domicilios, ya que actualmente los desechos se manejan por medio de contenedores.

Acompañaron al Presidente Municipal en esta jornada de trabajo Luis Fernando Pérez Pumarino, Coordinador de Servicios Públicos Municipales y los regidores Francisca Madrid Sandoval, Jazmín Ivonne Escalante Acuña, Lourdes León Pacheco y Jorge Güereca Mada.



