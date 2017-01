México no pagará el muro, dice EPN

Ciudad de México; 11 de enero de 2017.- Este miércoles, el Presidente Peña Nieto volvió a tocar el tema del muro fronterizo propuesto por Donald Trump y aseguró que México no lo pagará.

“Es evidente que tenemos diferencias, como el tema del muro, que por supuesto, México no pagará”, dijo reunido con Embajadores y Cónsules.

“En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como País y como mexicanos”, aseguró.

Sobre detener la inversión de empresas de Estados Unidos en México, el Presidente fue claro y señaló que deben existir reglas claras para que continúe el flujo de capitales y no debe haber miedo ni amenazas.

