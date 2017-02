Todo sobre el nuevo Nintendo Switch: Fecha de lanzamiento, precio y características

Hermosillo, Sonora – 9 de febrero de 2017.- Nintendo ha presentado Switch, la primera consola de juegos de la compañía desde el Wii U.

Como su nombre lo indica, el Nintendo Switch presume su versatilidad, resultando un pequeño y curioso híbrido de dispositivo portátil y consola capaz de ser conectado a un televisor en casa o ser utilizado en múltiples modos posteriormente.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Nintendo Switch, antes de su lanzamiento.

Fecha de lanzamiento

Nintendo anunció el mes pasado que los consumidores podrán adquirir este dispositivo desde el 3 de marzo, lanzándose simultáneamente en México y Estados Unidos ese mismo día.

Naturalmente, la consola llegará junto a una serie de populares juegos, incluyendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Fifa y Minecraft.

Precio

A través de su preventa en tiendas, se confirma que el precio oficial en su llegada a México será de $9,999 pesos, solamente por la consola.

La consola se encuentra ya en prevente en el portal Amazon, así que si quieres hacerte de ella el mes próximo deberás desembolsar casi 10 mil pesos.

Características

El Switch es único. Funciona combinando una pantalla portátil que se encuentra en el concentrador principal con controladores Joy-Con.

Puede utilizarse también como una consola tradicional, con el concentrador enchufado en el televisor y los controladores que funcionan de forma inalámbrica, en el modo de mano, donde los controladores se fijan a cada lado de la pantalla táctil, o el modo de mesa, con los controladores desmontados.

El Switch no soportará servicios de streaming como Netflix y Claro Video en su lanzamiento, pero se entiende que Nintendo está buscando incluir próximamente elementos de realidad virtual.



Tu voz se escucha en:

Comentarios

comments