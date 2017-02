Prevendrá adicciones DIF Sonora con Centro Comunitario que construirá en San Fernando

Ejido San Fernando, municipio de Empalme, febrero 09 de 2017.- Dar prioridad a niños y adolescentes para a través de programas de valores, creencias, actitudes y habilidades, enfrentar conductas de riesgo en el tema de adicciones, acordaron el Sistema DIF Sonora y padres de familia del valle Guaymas – Empalme.

La Presidente del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, dialogó con padres de familia este problema que causa preocupación y los llamó a sumarse a la campaña emprendida por la Gobernadora Claudia Pavlovich en contra del consumo de cristal, especialmente en los niños y adolescentes.

“Sumarse a esta campaña y nos demos cuenta como padres de familia y como jóvenes que están aquí y ver cómo podemos cada uno colaborar para evitar, prevenir y fortalecer un no a las drogas”, señaló.

Anunció que como primera medida para atender este problema el ejido San Fernando contará con un centro comunitario con instalaciones deportivas, centro de cómputo y personal de apoyo para atender a niños y jóvenes de la región en temas de prevención de adicciones.

Igualmente comprometió gestiones ante dependencias de los tres niveles de gobierno para reforzar la planta de maestros, rehabilitar instalaciones como baños, cercos, transporte escolar y atender preocupaciones de seguridad por falta de alumbrado público.

Se establecieron equipos de trabajo con la propia comunidad que serán responsable de supervisar que cada obra planteada en esta reunión denominada “DIF Sonora; Te Escucho” pueda caminar y no se quede sin respuesta por parte de la autoridad.

Reconocen apertura para atender rezagos

Familias de los valles agrícolas de Guaymas y Empalme mostraron sorpresa y agradecimiento con autoridades de gobierno para escucharlos y tener la posibilidad de plantear problemas que tienen años sin resolverse.

En dialogo que se prolongó más de tres horas, familia residente de las comunidades agrícolas de San Fernando, Antonio Rosales, Santa María, Úrsulo Galván, la Palma, entre otros, expusieron sus preocupaciones, plantearon necesidades y exigieron respuestas y no solo discursos de la autoridad.

Dora Navarrete Hernández del ejido Santa María, se dijo sorprendida por esta atención ante el abandono en que se encuentran y confió que las peticiones que hicieron se puedan atender.

“Ojala que se logre lo que hemos pedido y muchas gracias por venir y que nos escuchen aquí en las comunidades que tanta falta hace”, estableció.

Se siente muy bonito que la escuchen a uno, dijo por su parte Lupita Valenzuela ama de casa del ejido Antonio Rosales.

Expuso su preocupación por el serio problema de adiciones en niños y jóvenes y el anuncio de un centro comunitario dado conocer por la Presidenta de DIF Sonora abre esperanzas de que las cosas puedan mejorar.

“Qué bonito fuera que nos hicieran el centro de rehabilitación para apoyar esta juventud que si nos da lástima y que anda desorientada”, comentó.

María de la Luz Verduzco Sandoval del ejido San Fernando confió en la palabra de la Gobernadora Claudia Pavlovich para resolver los rezagos planteados hoy

“Ella como mujer nos está haciendo crecer a todos y nunca nos habían escuchado como lo hicieron hoy”, resumió.

En su gira de trabajo, la Presidente del Sistema DIF Sonora Margarita Ibarra de Torres en compañía de la presidenta de DIF municipal Daniela Olaguez Ulloa de Gómez, supervisó la Unidad Básica de Rehabilitación, la cual recibió una serie de mejoras en beneficio de las personas con discapacidad que a diario hacen uso de estas instalaciones.

Ahí mismo entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad, y una estufa industrial gestionada por DIF municipal en beneficio de estudiantes del CBTA de Empalme.



