Reciben personas con discapacidad en su domicilio apoyos de Sedesson

Hermosillo, Sonora, febrero 14 de 2017.- Por instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la Secretaría de Desarrollo Social inició la entrega de tarjetas del programa “Unidos por tu Mayor Bienestar” a personas que por su condición física o estado de salud no pueden trasladarse a la dependencia, informó el Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh.

El titular de Sedesson, quien personalmente acudió a varios domicilios, indicó que con estas tarjetas los beneficiarios acceden al apoyo económico de 2016 y beneficios en instituciones y empresas particulares.

Explicó que en Sonora se tiene un registro de 28 mil 600 adultos mayores beneficiados con este programa, de los cuales un 15 por ciento son personas con alguna discapacidad física, por lo que se atendió la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de que ninguna persona se quedara sin este beneficio.

“Es el programa en apoyo a los adultos mayores, hoy por primera vez se les entrega su tarjeta cargada con su apoyo económico que corresponde al 2016; son personas que no pudieron acudir a los puntos de reunión o a las partes que indicamos que fuera posible recoger su tarjeta”, explicó.

El Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, indicó que con la sensibilidad que le caracteriza, la Gobernadora Pavlovich los instruyó a acudir a los domicilios de las personas con algún impedimento físico o estado de salud para trasladarse a recoger su tarjeta.

Recordó que este programa inició en noviembre de 2016, y se espera entregar los apoyos correspondientes al presente año, además de otros beneficios que se concreten en beneficio de los adultos mayores con más necesidades.

En representación de las personas beneficiadas, la señora Ana Lydia Beltrán Molina, agradeció las gestiones de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para los adultos mayores, ya que con este tipo de ayuda podrán atender sus necesidades y completar su sustento.

“Muchísimo, en realidad me sirve mucho, pues yo solo me mantengo, muchísimas gracias y muy agradecido y que Dios la bendiga toda la vida”, expresó.



