Hay tranquilidad en Sonora: Secretaría de Seguridad Pública

Hermosillo, Son.,5 de enero de 2017.- La situación en Sonora es de tranquilidad, señaló el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, quien indicó que lo que existen son algunos mensajes falsos que grupos interesados hacen circular por redes sociales, que han motivado medidas precautorias de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Mediante comunicado, García Morales llamó a no dar por cierta y no reproducir información que algunas personas hacen circular en redes sociales, y que no provenga de una fuente oficial, ya que se hace eco de mensajes que desestabilizan y crean un temor infundado en la población.

El funcionario recordó que en la entidad las autoridades tienen un pleno respeto a la libre manifestación y expresiones de inconformidad de los ciudadanos, sin embargo, permanecerán atentos ante cualquier tipo de confrontación que atente contra los derechos o el patrimonio de terceros.

Agregó que la función de la Policía Estatal de Seguridad Pública no es reprimir, pero no permanecerán ajenos a situaciones en que se ponga en riesgo la integridad y seguridad de personas y sus propiedades.

Indicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno no permanecerán pasivos y actuarán en caso de actos que afecten a terceros.

El titular de la Secretaría de Seguridad pidió a los sonorenses permanecer tranquilos y tener paciencia ante este tipo de publicaciones, evitar compartir información falsa y evitar así caer en mensajes que sólo propician la desestabilización y confrontación social.

El Secretario de Seguridad Pública señaló que, en los casos de cierre de comercios, esto se dio por decisión de los encargados ante presión en redes sociales o por temor a manifestaciones, y no porque hayan sido víctimas de algún delito.

Adolfo García Morales indicó que en Hermosillo un pequeño grupo intentó vandalizar un supermercado, al cual lograron romper un cristal, por lo que se actuó de inmediato y se evitó que sustrajeran productos o se produjeran más daños.

Resaltó que autoridades municipales y estatales trabajan en coordinación para prestar vigilancia a los comercios que así lo solicitaron y que prefirieron cerrar sus puertas durante unas horas.

Comparta su opinión.