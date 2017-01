Verónica Castro regresa a la televisión de la mano de Netflix

Beverly Hills, California, 12 de enero de 2017 – Netflix anunció que Verónica Castro (Los ricos también lloran) no solo está de regreso, sino que oficialmente lo hará de una forma completamente nueva y a través de Netflix. La nueva serie original de Netflix, escrita y dirigida por Manolo Caro, comenzará a filmarse este año y contará también con la destacada participación de las actrices mexicanas Aislinn Derbez (A la Mala) y Cecilia Suárez (Capadocia).

Las tres actrices se reunieron en la Ciudad de México para grabar un breve video del anuncio de su participación en la hilarante serie sobre luto, amores, flores y otras adicciones.

Verónica explica, “Me emociona muchísimo participar con Netflix, porque es como brincar el siglo, ya lo pasé, lo brinqué, ya intente de todo, hice de todo, pero me faltaba una serie y de la mano de Manolo. Yo creo que va a ir súper bien y estoy muy emocionada y agradecida porque es una gran oportunidad que tengo que aprovechar”. Verónica también agregó sobre su experiencia durante la filmación del anuncio, “Estoy muy feliz de estar cerca de dos triunfadoras de este momento como lo son Ceci (Cecilia Suárez) y Aislinn, las dos talentosas, las dos jóvenes, las dos bellas y buenas compañeras. Me recibieron muy bonito, nos saludamos, las quiero y la verdad es otra gran oportunidad poder trabajar con ellas”.

“Desde que Manolo me platicó del concepto, la historia y del equipo me emocioné muchísimo y poder trabajar con gente que realmente admiro me parece fascinante”, describió Aislinn de su primera impresión del proyecto de Manolo con Netflix. “No puedo esperar más. A Cecilia la adoro y es de mis actrices favoritas, Verónica es uno de los iconos más importantes de nuestro país, con mejores compañeras no me pudo tocar”, expresó la actriz.

Cecilia también agregó su entusiasmo en trabajar en la serie y con el destacado elenco femenino, “Me siento muy contenta. Me emociona la mancuerna Manolo-Netflix. Creo que son dos estilos y dos libertades que se complementan. Me encanta que sea una historia donde haya personajes con mujeres interesantes y Verónica y Aislinn son relajadas, divertidas y grandes compañeras. Estoy feliz de contar esta historia con ellas”.

La serie gira alrededor de una familia disfuncional, dueña de un negocio de flores y parte de la clase alta en México, en la cual las mentiras son parte del día a día. Las cosas se complican cuando la casa chica del patriarca pasa a ser parte de la familia después de que su amante fallece. Ésta es una serie que explorará la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos a pesar de sus errores.

El proyecto- aún sin título – será dirigida por Manolo Caro y producida por Rafa Ley y Stacy Perskie de Noc Noc Cinema. El aclamado director de cine, también es conocido por: La vida inmoral de la pareja ideal, Elvira te daría mi vida pero la estoy usando, Amor de mis Amores, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas.

Esta serie se une al resto de las producciones originales de Netflix filmadas en América Latina como Narcos, Club de Cuervos, Ingobernable, 3%, Edha, O Matador, Sense8 y el proyecto sin título de José Padilha basado en eventos actuales en Brasil.

